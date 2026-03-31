Аракчи высказался о возможной наземной атаке противника

Исламская Республика отразит любые силы, которые будут задействованы в наземной операции против нее, рассказал журналистам катарского телеканала Al Jazeera министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По данным телеканала, США постепенно стягивают на Ближний Восток морпехов, десантников, средства ПВО, вспомогательные части. Группировку в дальнейшем планируется использовать для захвата островов в Ормузском проливе.

Аракчи отметил, что Тегеран получил ряд сигналов со стороны США о прекращении огня, переговорах, ознакомился с состоящим из 15-ти пунктов планом Вашингтона.

Министр заметил, что власти республики не дали ответ на предложения США, не выставили в ответ какие-либо предложения или условия.

По его словам, Иран не желает соглашаться на временное прекращение огня, ему требуется только прекращение войны в целом.