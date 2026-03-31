Аракчи высказался о возможной наземной атаке противника

Илья Родин

Исламская Республика отразит любые силы, которые будут задействованы в наземной операции против нее, рассказал журналистам катарского телеканала Al Jazeera министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Аракчи высказался о возможной наземной атаке противника
По данным телеканала, США постепенно стягивают на Ближний Восток морпехов, десантников, средства ПВО, вспомогательные части. Группировку в дальнейшем планируется использовать для захвата островов в Ормузском проливе.

Аракчи отметил, что Тегеран получил ряд сигналов со стороны США о прекращении огня, переговорах, ознакомился с состоящим из 15-ти пунктов планом Вашингтона.

Министр заметил, что власти республики не дали ответ на предложения США, не выставили в ответ какие-либо предложения или условия.

По его словам, Иран не желает соглашаться на временное прекращение огня, ему требуется только прекращение войны в целом.