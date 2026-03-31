«Град» морпехов сорвал ротацию боевиков на Добропольском направлении

Минобороны России сообщает о срыве ротации украинских боевиков на Добропольском направлении специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины РСЗО «Град» морской пехоты группировки войск «Центр».

Перемещение личного состава противника выявили операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем. Координаты тут же передали расчетам боевых машин реактивной артиллерии.

После того, как намеченные цели были уничтожены, на участке создались благоприятные условия для действий российских штурмовых групп. Позиции неприятеля были успешно ослаблены, отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что расчет «Града» уничтожил позиции ВСУ на Днепропетровском направлении. Врага накрыли 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.