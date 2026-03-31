Журавлев: Россия может дать ответ странам Балтии, оказывающим военную помощь ВСУ

Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru рассказал, чем для стран Балтии чревато оказание военной помощи Украине.

Как заметил собеседник издания, оказывая помощь вооруженным силам Украины (ВСУ), страны Балтии становятся полноценными участниками украинского конфликта, и Россия имеет полное право атаковать по крайней мере те места, откуда производятся запуски украинских дронов.

Кроме того, по словам Журавлева, законными целями для подразделений ВС РФ должны стать операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Литве, Латвии и Эстонии, а также все участки доставки беспилотников в эти страны, а именно аэродромы, железнодорожные станции и пограничные пункты.

Парламентарий утверждает, что конфликт на Ближнем Востоке прекрасно показал, насколько для США могут быть болезненны удары по их военным базам в регионе, так и для Украины весьма неожиданной станет ситуация, если российская армия «разнесет» расположения ВСУ в странах Балтии.