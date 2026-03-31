«Останется дыра»: не исключен удар «Орешником» по Прибалтике из-за атак по Усть-Луге

Атаки на Ленинградскую область, которые пока остаются без нашего симметричного ответа, кажется, набирают обороты. Противник в ночь на 31 марта снова ударил по портам Усть-Луга и Приморск.

Между тем жителям Эстонии начали приходить смс-оповещения о возможном появлении в небе беспилотников. А Финляндия, на территории которой ранее упали два дрона, заявила, что не будет требовать от Украины прекращения или сокращения ударов.

Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, почему дроны ВСУ скорее всего запускаются с территории Прибалтики и назвал наш возможный ответ, который требует политической воли.

Напомним, что в ночь на 31 марта противник вновь атаковал порт Усть-Луга, который находится в 25 километрах от границы с Эстонией. Над Ленинградской областью в итоге было уничтожено 38 вражеских бепилотников. В результате атаки зафиксированы повреждения в порту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры, если страны Евросоюза действительно предоставляют свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ.

Между тем, более активно на атаку отреагировали в самой Прибалтике. Так, военное ведомство Эстонии начало рассылать оповещения жителям страны с предупреждениями о пролетах украинских дронов. Финляндия пошла еще дальше и заявила, что Украина имеет право защищать себя, поэтому не будет требовать от нее прекращения или сокращения ударов по Ленобласти даже несмотря на «дронопад» на свой территории.

По словам военного эксперта Владимира Попова, Прибалтика и Финляндия неспроста начали заявлять о нарушениях своего воздушного пространства, несмотря на то, что подобное уже случалось:

- Значит жареным запахло. В СМИ стали интенсивно появляться материалы, в которых открыто задается вопрос - а не с разрешения ли этих государств открыто воздушное пространство, чтобы наносить удары по России? Думаете очень просто долететь, условно говоря, из Харькова или Киева до Санкт-Петербурга?

- Некоторые уверены, что так и происходит, мол, никаких других доказательств нет...

- Из Харькова до Ленобласти беспилотнику нужно преодолеть более 1450 километров. Беспилотникам типа «Бобёр», «Лютый» на борту нужно иметь только топлива 60-80, а то и 100 килограммов. А ведь еще нужен боекомплект — тот же «Лютый» на борт берет 50-75 килограммов взрывчатого вещества. Совершить такой полет может только настоящий самолет. Да, есть такой самолёт «Аэропракт» А-22 украинского производства. Он может находиться в воздухе более 4,5 часов и преодолеть до 800 километров. Но, как я уже говорил, чтобы из Украины долететь до Ленобласти, нужно преодолеть не менее 1200 километров. Если лететь через Балтику, то расстояние будет еще больше. Поэтому у меня закрадываются сомнения.

- Какие?

- Не летают ли они прямо с полигонов Литвы, Латвии и Эстонии? Беспилотникам также очень удобно летать с подвижных платформ кораблей или больших катеров, которые находятся в нейтральных водах Финского залива. Буквально пару дней назад была информация, что F/A-18 Hornet ВВС Финляндии обнаружил и некоторое время сопровождал беспилотник типа «Лютый». Почему же они его не сбили? Они говорят, мол, он шёл на границе нашей территории и нейтральных вод. Натовские государства понимают все правильно, более того, они поощряют эти действия и даже глумятся над нами: да, он летел, и мы его пропустили.

- Почему мы официально не признаем этот факт?

- Нам надо получить хотя бы косвенные подтверждения, а разведка, возможно, пока не может доложить точно. Ведь беспилотники малоразмерные и отследить их очень тяжело. Боле того, беспилотники работают на полуавтоматах и автоматической системе управления с малогабаритными инерциальными системами - то есть, они не подвергаются РЭБ, каким-то другим воздействиям.

- В таком случае мы можем сбивать эти беспилотники над территорией Литвы, Латвии, Эстонии?

- Попробовать можно. Как вы думаете, почему министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии вдруг сейчас заговорили о том, чтобы им дали больше ПВО? Потому что они боятся, что мы именно так и поступим. А ещё хуже, возьмём и нанесём ответные удары «Кинжалами» и «Цирконами». Из Калининграда мы запросто достанем всю Прибалтику. Негде будет штопать - останется одна сплошная дыра. Все их полигоны мы хорошо знаем, потому что когда-то они были советскими. Последние два месяца натовские войска оттуда не вылазят: то в Литве учения проводят, то в Латвии, то в Эстонии. И там же участвуют украинцы. Они обучают войска НАТО, передают опыт организации беспилотной работы, и позиционируют свои летательные аппараты, которые являются действительно хорошими. Более того они уже адаптированы к современным условиям введения боя против России. Так что не исключаю, что, беспилотники типа «Бобер» или «Лютый» запускают в виде показательного полёта с полигонов.

Думаете, что в ГРУ Генштаба не знают, что происходит? Они докладывают, но пока нет политического решения. Но рано или поздно у Путина терпение кончится. Прибалты не зря переживают, что по их полигонам может прилететь «Орешник».