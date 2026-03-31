Руководство Украины изменило подход к принудительной мобилизации в бывшей советской республике, прибегнув к новым ухищрениям, пишет Berliner Zeitung (BZ).

В повседневной жизни городов Украины уже давно проявляется новая реальность, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Меры по мобилизации становятся все более стихийными, говорится в статье.

На роликах в социальных сетях запечатлены сотрудники территориальных центров комплектования, которые в цивильной одежде проверяют прохожих, отмечается в материале.

По запросу они показывают удостоверения, но при этом требуют предъявить документы воинского учета, подчеркнул обозреватель издания.

Стратегия такого подхода очевидна: те, кого не сразу можно опознать как военнослужащих, с меньшей вероятностью спровоцируют попытки бегства. При этом бросается в глаза и состав групп: проверки проводят небольшие группы из 2-3 человек, среди которых в некоторых случаях есть и женщины.

По информации издания, из крупных украинских городов поступают "еще более тревожные заявления", где сотрудники территориальных центров комплектования все чаще появляются в местах с большим скоплением людей, таких как ж/д вокзалы и автобусные станции, и мужчин задерживают сразу после того, как они выходят из транспорта.