Шеф Пентагона поиронизировал над флотом Британии

Шеф Пентагона Пит Хегсет язвительно поинтересовался, куда делся «большой и грозный» флот Британии на фоне недовольства президента США Дональда Трампа отсутствием помощи от союзников Вашингтона.

© Global look

«Насколько я помню, существовал большой и грозный Королевский военно-морской флот, который был готов к подобным вещам (речь о действиях в Ормузском проливе. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Также в Пентагоне заявили, что Трамп решит будущее НАТО после конфликта с Ираном с учётом отказа ряда союзников помогать Штатам.