Глава Пентагона рассказал о решении США по НАТО

США решат вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном и с учетом отказа ряда союзников помогать Вашингтону. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, передает РИА Новости.

По его словам, у стран-членов НАТО не будет нормального союза, если некоторые из них не желают поддерживать одного из государств, когда оно в этом нуждается.

В этот же день президент США заявил, что его страна впредь не будет оказывать помощь в защите интересов стран, которые отказали поддержать американскую военную операцию против Ирана.

Пентагон: США не исключают никаких вариантов продолжения операции против Ирана

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.