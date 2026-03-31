Пентагон: США не исключают никаких вариантов продолжения операции против Ирана

США располагают множеством сценариев наземной операции в Иране, но, возможно, их не придется использовать. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

По его словам, Иран считает, что у США есть 15 различных способов, которыми американские военные могли бы атаковать республику.

«И знаете что? Так и есть. Поэтому, если потребуется, мы могли бы реализовать эти варианты от имени президента Соединенных Штатов и нашего ведомства, или, возможно, нам вообще не придется их использовать», — сказал он в ходе брифинга в Пентагоне.

При этом Хегсет добавил, что спектр вариантов военных действий против Ирана не ограничивается наземной операцией.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что США готовы завершить боевые действия против Ирана, поскольку конфликт может затянуться и превысить запланированные четыре-шесть недель.

По информации издания, Белый дом может оставить Ормузский пролив закрытым для судоходства, но пока страна наращивает группировку на Ближнем Востоке.