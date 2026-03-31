Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск
Глава Пентагона Пит Хегсет не исключает, что США разместят сухопутные войска в Иране.
«Мы не будем исключать ни один вариант. Нельзя воевать и побеждать, если говоришь противнику, что ты готов делать или не готов делать, включая размещение наземных войск. Суть в том, чтобы быть непредсказуемым и уж точно не давать никому знать, что ты готов делать или не делать», — отметил глава американского оборонного ведомства.