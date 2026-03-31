США приготовили для Ирана 15 сценариев удара

В распоряжении Пентагона — как минимум полтора десятка вариантов наземной операции против Ирана. Впрочем, в Вашингтоне не исключают, что до применения сухопутных сил может и не дойти.

Об этом на брифинге для журналистов заявил глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет.

«Наш противник сейчас считает, что существует 15 различных способов, которыми мы могли бы атаковать его с помощью сухопутных войск. И знаете что? Так и есть», — подчеркнул министр обороны США.

По его словам, в случае необходимости военные готовы реализовать любой из этих сценариев от имени президента и возглавляемого им ведомства. При этом Хегсет добавил, что, возможно, эти варианты так и останутся невостребованными.