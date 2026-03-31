Стало известно о новом продвижении ВС РФ на славянском направлении

Российские подразделения, продвигающиеся на славянском направлении, ведут наступление на село Рай-Александровка с юга и северо-востока. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Telegram-каналы.

Подразделения продвигаются к Рай-Александровке от ранее занятых населенных пунктов Каленики и Никифоровка. Российские военные значительно укрепили свои позиции южнее населенного пункта, а также зачистили «карман» в районе населенных пунктов Приволье и Голубовка.

Каналы отмечают, что вскоре можно ожидать начала штурма Рай-Александровки российскими подразделениями.

Ранее военкор Юрий Котенок заявлял, что российским военным удается проникать на территорию Рай-Александровки. 27 марта сообщалось о том, что штурмовики ВС РФ выбили украинских боевиков из опорника на подступах к Рай-Александровке к юго-западу от села Каленики.