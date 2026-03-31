Сводка СВО за день 31 марта: удар «Тора» и взятие Малой Корчаковки

Во вторник, 31 марта, под контроль ВС РФ перешел поселок в Сумской области. В этот же день в Минобороны России сообщили о срыве ротации ВСУ под Добропольем.

Взятие Малой Корчаковки

Поселок Малая Корчаковка в Сумской области перешел под контроль ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России днем 31 марта.

В сообщении отмечается, что успешную операцию провели подразделения группировки войск «Север».

Удар «Тора»

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» уничтожил ударный дрон ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в Запорожской области. Дрон был уничтожен прямым попаданием.

Срыв ротации ВСУ

Морпехи ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на добропольском направлении, рассказали в Минобороны России. Артиллерийские расчеты «Града» получили координаты цели от дронов-разведчиков и нанесли удар по личному составу ВСУ. Операция ослабила позиции ВСУ на этом участке.

Удар «Мсты»

Российская гаубица «Мста-Б» уничтожила опорный пункт ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Разведчики обнаружили пункт, используя дрон ZALA. В результате удара «Мсты-Б» было ликвидировано несколько украинских защищенных огневых точек, укрытие и не менее восьми военнослужащих ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Операция под Добропольем

Расчеты дронов ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. ВСУ лишились бронетехники, легковых автомобилей, гексокоптера и ретрансляторов.