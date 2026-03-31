Российская «Скорлупа» поступила в зону СВО

В зону специальной военной операции (СВО) поступили российские безэкипажные катера (БЭК) двойного назначения «Скорлупа», сообщил ТАСС заместитель генерального директора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Евгений Мандельштам.

По его словам, операторы БЭК заранее прошли обучение на морском полигоне.

«В данный момент мы собираем заявки от командиров, которым нужны БЭКи для выполнения их боевых задач», — сказал замгендиректора НПЦ.

Мандельштам добавил, что в настоящее время идет проработка сценариев применения «Скорлупы», в частности, с оптоволоконным летательным дроном «Князь Вандал Новгородский» (КВН).

«Базово любой дрон — водный, летучий или ездящий по земле — это всегда доставка, мониторинг и нанесение удара», — уточнил специалист.

Ранее агентство со ссылкой на НПЦ сообщило, что Вооруженные силы России получили новую модификацию дрона КВН.

Также в марте ТАСС со ссылкой на генерального конструктора разработавшей беспилотник инженерной команды сообщило, что в зоне СВО начали боевые испытания барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович» (КВС).