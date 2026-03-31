$81.393.44

Российская «Скорлупа» поступила в зону СВО

Lenta.ru

В зону специальной военной операции (СВО) поступили российские безэкипажные катера (БЭК) двойного назначения «Скорлупа», сообщил ТАСС заместитель генерального директора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Евгений Мандельштам.

© РИА Новости

По его словам, операторы БЭК заранее прошли обучение на морском полигоне.

«В данный момент мы собираем заявки от командиров, которым нужны БЭКи для выполнения их боевых задач», — сказал замгендиректора НПЦ.

Мандельштам добавил, что в настоящее время идет проработка сценариев применения «Скорлупы», в частности, с оптоволоконным летательным дроном «Князь Вандал Новгородский» (КВН).

«Базово любой дрон — водный, летучий или ездящий по земле — это всегда доставка, мониторинг и нанесение удара», — уточнил специалист.

Ранее агентство со ссылкой на НПЦ сообщило, что Вооруженные силы России получили новую модификацию дрона КВН.

Также в марте ТАСС со ссылкой на генерального конструктора разработавшей беспилотник инженерной команды сообщило, что в зоне СВО начали боевые испытания барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович» (КВС).