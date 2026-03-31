В Эстонии признали, что залетевшие на территорию страны дроны могли быть украинскими

Несколько беспилотных летательных аппаратов, вероятно, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбились с курса и залетели на территорию Эстонии.

Об этом заявил начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд, его слова приводит портал национального гостелерадио ERR.

«Сегодня несколько беспилотников попали на территорию Эстонии. Они были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями», — сказал он.

31 марта Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский беспилотник взорвался рядом с жилыми домами в Эстонии.

По данным источника канала, в ночь на 31 марта с территории Львовской и Житомирской областей было запущено 43 БПЛА в сторону Ленинградской области. Утверждается, что они пролетали через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. По мнению SHOT, атаки с использованием воздушного пространства стран Балтии планируются совместно с военными генштаба НАТО.