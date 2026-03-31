ВСУ начали использовать бесшумные дроны: что известно

Украина могла создать винты для дронов из специального резинового материала, и их бесшумная работа усложняет своевременную реакцию на угрозу. Об этом рассказал News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее в ФСБ сообщили, что украинские военные начали применять в ДНР беспилотники с повышенной скоростью, которые слышно лишь в момент нанесения удара. По данным сотрудника спецслужбы, речь идет об аппаратах полукоптерного типа на электродвигателях. Однако принципиально новых образцов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не появилось.

По словам военного эксперта и историка войск ПВО Юрия Кнутов, есть версия, что украинские дроны «не слышно за счет винтов, изготавливаемых из специальной резины».

«Из-за этого шум работы моторов практически отсутствует. Обнаружить такой беспилотник сложно», — пояснил он.

Эксперт отметил, что из-за большой скорости, с которой движутся такие дроны, остается мало времени на реагирование, так как их нужно «успеть засечь визуально и открыть огонь».

Отметим, что ранее Черноморский флот уничтожил автономный подводный аппарат ВСУ. При этом, по данным экспертов, подобные аппараты приходится обнаруживать с помощью акустики.