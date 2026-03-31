В КСИР заявили о планах истощить боевой потенциал Израиля и США

Корпус стражей исламской революции заявил о планах Ирана максимально истощить потенциал вооружённых сил Израиля и США.

Как пишет ISNA, в КСИР отметили, что изменение тактики наступления Ирана и использование новых ракетных систем наряду с логичным и продуманным расширением боевого фронта силами сопротивления обещают качественные и стратегические перемены на поле боя.

«В долгосрочной перспективе мы стремимся к истощению сил сионистского режима и армии США в регионе, чтобы подготовить почву для финальной битвы и движения мусульман к оккупированному Иерусалиму», — говорится в заявлении.

Отмечается, что уже сейчас Иран продолжает наносить удары ракетами по врагу, а силы сопротивления в Ливане, Ираке и Йемене помогают стачивать силы врагов сокрушительными удаарми.

Ранее СМИ сообщили, что иранские удары показали несостоятельность системы противовоздушной обороны Израиля.