В России объяснили, что удержит Иран от выхода из ДНЯО

Иран может наращивать ядерно-технологический потенциал, не выходя из Договора о нераспространении ядерного оружия, сказал НСН Дмитрий Стефанович.

Судя по всему, Иран серьезно рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако если Турция, Египет и Саудовская Аравия захотят сделать то же самое, Тегеран откажется от этой идеи, чтобы не усугубить конфликт. Об этом НСН заявил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Ключевые игроки Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Египет, могут пересмотреть подходы к собственным ядерным программам в случае выхода Ирана из ДНЯО. Об этом сообщило издание «Известия». Вместе с тем официальный Тегеран подчеркивает, что Иран сохраняет приверженность международным обязательствам и не стремится к созданию ядерного оружия. По словам Стефановича, позиция Саудовской Аравии, Египта и Турции может заставить Иран отказаться от возможного выхода из ДНЯО.

«Каждая страна взвешивает плюсы и минусы от такого действия. Это все-таки не самая простая процедура, которая введет к серьезным проблемам и последствиям. Более того, как показывает пример КНДР, какие-то третьи страны могут не согласиться с тем, что страна легитимно вышла из этого договора. Если Иран выйдет из ДНЯО, а такая перспектива есть, то Саудовская Аравия, Турция, может быть, даже Египет также задумаются о том, что без ядерного оружия обеспечивать свою безопасность в дальнейшем невозможно. Вместе с тем перспектива того, что в регионе появится кратно больше ядерных держав, может удержать Иран от того решения, которое он сейчас, судя по всему, серьезно рассматривает. Ведь конфликт будет только возрастать, если еще и соседи заявят о выходе из договора», — сказал Стефанович.

Собеседник НСН добавил, что Иран теоретически может начать наращивать свой ядерно-технологический потенциал, не выходя из ДНЯО.

«Если вы втихаря начинаете ядерную программу, оставаясь в рамках ДНЯО, безусловно, МАГАТЭ заметит какую-то подозрительную деятельность. Вся ядерная структура, все ядерные объекты находятся под так называемыми гарантиями МАГАТЭ, регулярно проходят инспекции. Другое дело, что страны могут начать наращивать свой ядерно-технологический потенциал, оставаясь в контуре МАГАТЭ, чтобы, когда такое политическое решение возникнет по тем или иным причинам, путь к созданию и испытанию своего ядерного оружия был короче, чем сейчас», — подчеркнул эксперт.

В заключение Стефанович указал на то, что сегодня многие страны активно формируют научно-инженерный комплекс по созданию ядерного оружия.

«Думаю, многие страны сейчас как раз активно работают над созданием этих кадров и своего рода научно-инженерного комплекса. Если начать заниматься мирными ядерными технологиями, то понимание того, как заниматься немирными технологиями, тоже возникает. Конечно, международное содействие может резко ускорить этот процесс, но заменить не сможет. Должны быть предприняты очень серьезные усилия, чтобы создать собственный потенциал в этой области», — подытожил он.

Ранее Стефанович заявил, что гипотетически Иран мог создать ядерные бомбы за два-три месяца, но этот процесс нельзя было бы сделать незаметным.