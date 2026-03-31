Удары Исламской Республики Иран продемонстрировали несостоятельность систем ПВО Израиля, сообщает Responsible Statecraft (RS).

Через месяц после начала американской военной кампании против Исламской Республики «хваленая израильская система ПВО находится на пределе», поделилась своей точкой зрения автор публикации.

Известно, что израильская сторона нормирует ракеты для перехватчиков, но этого мало.

По мнению обозревателя издания, такое стремительное истощение говорит о том, что оборона еврейского государства была более хрупкой, чем казалось, и явно не была готова к отражению того количества атак, которое теперь способен совершать Тегеран.

Ранее экс-полковник сухопутных войск Соединенных Штатов Лоуренс Уилкерсон испугался «критических» последствий войны с Исламской Республикой. По его мнению, вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном может закончиться крахом еврейского государства.