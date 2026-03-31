Патрушев заявил о глобальной морской блокаде России со стороны США и их союзников

США совместно со своими союзниками сосредоточили усилия на блокировании морских перевозок углеводородов и другого стратегического экспортного сырья. Об этом на заседании Морской коллегии заявил её председатель, помощник президента РФ Николай Патрушев.

По его словам, такие меры применяются с целью нанесения экономике России максимального ущерба.

«Такой линии придавался глобальный характер, особенно в важных районах обеспечения национальных интересов России в Мировом океане: Балтийском, Средиземном, Каспийском и Чёрном морях», — отметил Патрушев (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что военно-политическая обстановка в мире в 2025 году в целом оставалась сложной. Кроме того, в мире наблюдалась деградация системы международного права и росли угрозы национальной безопасности России, в том числе с океанских и морских направлений.

Председатель Морской коллегии добавил, что серьёзное дестабилизирующее влияние на глобальную повестку оказывали агрессивные действия США, стремящихся сохранить своё доминирование в стратегически важных районах Мирового океана, наращивание натовской военной инфраструктуры у границ России, совершение диверсионно-террористических атак на российскую морскую инфраструктуру, а также противоправные действия по морской блокаде страны, включая пиратские захваты судов в международных водах.