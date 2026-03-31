В России рассказали о «радиоактивных оспинах» на карте Ирана

Применение против Ирана ядерного оружия (ЯО) не остановит Тегеран, пишет на страницах газеты «Известия» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его оценке, в случае если США и Израиль не найдут противодействие дешевым иранским ракетам и дронам, производство которых рассредоточено по всему Ирану, они могут пойти на применение тактического ЯО, после чего «сдерживающие факторы исчезнут».

Кузякин считает, что применение ЯО приведет к возникновению «радиоактивных оспин» на карте Ирана.

«Однако такой шаг не переломит ход боевых действий, ведь ядерные удары не остановят производство и запуск дронов из рассредоточенных мобильных цехов», — рассказывает эксперт.

