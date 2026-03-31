В Европе признали острую нехватку оружия

$81.393.44

Еврокомиссар Кубилюс: запасы оружия в ЕС на очень низком уровне

Запасы стран Европейского союза по всем видам вооружений, включая ракеты и боеприпасы, находятся на крайне низком уровне.

© Газета.Ru

Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс интервью изданию Breaking Defense.

«Американцы производят хорошее оружие, это бесспорно. Но нам необходимо нарастить производство просто потому, что в мире его недостаточно ни для Украины, ни для нас», — добавил политик.

В январе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что запасы оружия для Украины в Европе истощены, «но кое-что еще есть в США». По его словам, после трех–четырех лет войны значительная часть запасов в Европе была уничтожена или истощена, поэтому возникла необходимость в большей степени опираться на резервы, остающиеся в Соединенных Штатах.

Также издание Euractiv писало, что запасы вооружений у европейских стран оказались истощены в краткосрочной перспективе из-за поддержки Украины.