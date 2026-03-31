ФАБ-3000 снесла набитую бойцами ВСУ девятиэтажку, ночной удар сняли на видео

ВКС России применили тяжелую авиабомбу ФАБ-3000 для сокращения украинского гарнизона в Константиновке, ДНР. Бомба прилетела в заполненный бойцами 100-й бригады ВСУ девятиэтажный дом ночью, когда все квартиранты были на месте.

Мощный взрыв как ножом срезал половину дома от крыши до фундамента. Попавшие под удар подъезды рассыпались по земле грудой раскаленных обломков. Бомбили импровизированную казарму ночью и присланный для объективного контроля БПЛА-разведчик снимал происходящее через тепловизор.

Картинка получилась черно-белая и нечеткая, зато убедительная. Огненная вспышка заставила померкнуть все остальные огни в городе. Нагретые за день дома слабо светились на фоне холодных улиц. Рассыпавшаяся часть дома в инфракрасном диапазоне напоминала лаву, выплеснувшуюся из жерла вулкана. Надо думать, погребенные под ней украинские солдаты тоже выглядели неаппетитно.

Названы цели ударов российских войск на Украине

ВС РФ используют ФАБ-3000 в Константиновке по двум направлениям. Прореживают гарнизон, снося один за другим дома с личным составом, и уничтожают бронетехнику, спрятанную по заводским цехам.

Случаются и нетривиальные задачи. На окраине города бомба снесла многоэтажку, превращенную в "осиное гнездо" БПЛА. В одних квартирах жили техники и операторы, в других работали генераторы, настраивали и хранили дроны, на крыше и в окнах стояли ретрансляторы. После попадания все имевшиеся в здании БПЛА взлетели без команды.