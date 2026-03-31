Бывший посол Украины в США Олег Шамшур обвинил Вашингтон в откровенном давлении на Киев. Как сообщает «Царьград», по его словам, американская сторона рассчитывает, что Киев «не выдержит до конца» и пойдет на односторонний вывод войск из Донбасса.

Фактически Шамшур заявил, что Украина перестала быть для США союзником и превратилась в обузу. Конфликт с Ираном на Ближнем Востоке показал, что ресурсы Штатов не безграничны. Тревогу бьют и европейские политики — операция против Тегерана вытеснила украинский конфликт из мировой повестки и создала смертельный для Киева дефицит вооружений.

Вашингтон не скрывает, что больше не ставит своей целью победу киевского режима. Теперь они ориентированы на заморозку конфликта на любых условиях. По этой причине они и давят на вывод войск из Донбасса.

Владимир Зеленский, прокомментировав американское предложение, фактически публично признал его существование. Он заявил, что Штаты предлагают Киеву гарантии безопасности в обмен на вывод войск из Донбасса, но назвал это предложение несправедливым. Кроме того, он посетовал, что президент США Дональд Трамп в стремлениях быстрее завершить конфликт давит на Украину, но не на Россию.

Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук считает, что сейчас Зеленский прекратить конфликт не сможет. Он не верит в полноценный компромисс с выводом войск противника с конституционных территорий России.

«Считаю, что это невозможно. При этом подписания некоего соглашения я не исключаю, но исхожу из того, что это весьма временная и шаткая конструкция, за которой в любом случае последует возобновление боевых действий в обозримой перспективе. Не более чем в течение года. Когда может быть подписано такое соглашение? Да когда угодно!», — заявил он.

Зеленский оказался в ловушке: Вашингтон больше не скрывает готовность сокращать помощь, а отступление из Донбасса вызовет политическое цунами. Однако обсуждаются и другие причины отказа Киева от вывода войск — например, то что Зеленский работает на интересы британцев, Демократической партии США и родственных им сил в Европе. Среди них распространена теория, что европейцам выгодно затягивание конфликта. Кроме того, они не хотят, чтобы Трамп получил политические очки за счет завершения боевых действий.