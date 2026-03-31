США продолжают перебрасывать десантников на Ближний Восток

Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии армии США прибывают на Ближний Восток на фоне обсуждений возможной наземной операции против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным агентства, десантники пополняют контингент, в который уже входят тысячи моряков, морских пехотинцев и бойцов сил специальных операций. Reuters также пишет, что только за выходные в регион прибыли около 2,5 тысячи морских пехотинцев.

«Решение о направлении войск в Иран пока не принято, но они будут наращивать потенциал для потенциальных будущих операций в регионе», – сказал один из собеседников Reuters.

Переброска происходит на фоне заявлений Вашингтона о деэскалации и контактах с Тегераном. Вместе с тем американские СМИ ранее писали, что Пентагон прорабатывает сценарии наземной операции и дополнительного усиления контингента на Ближнем Востоке.