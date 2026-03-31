Раскрыта причина одного требования США к Польше

США требуют от Ирана предоставить батарею системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, поскольку у них, вероятно, уже у самих не хватает оружия, чтобы отражать обстрелы противника, считает военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что США требуют от Польши батарею системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы перебросить ее на Ближний Восток. Кроме того, Вашингтон хочет получить ракеты, которые уже находятся над Вислой.

Эксперт напомнил, что американцы рассчитывали провести военную операцию в Иране за несколько недель, но просчитались. Вопреки желанию США, иранские ракеты не истощаются, а еще наносят удары и по другим регионам Ближнего Востока, подчеркнул он.

«Здесь нужно учитывать, что ракета Patriot — это объектное средство защиты, то есть она способна защищать только один объект, поэтому и требуется их очень много. Скорее всего, это говорит о том, что у США уже не хватает средств ПВО на Ближнем Востоке, а доставить их туда из Штатов — это очень долго, а нужны они именно сейчас. И они берут ото всюду, где можно брать. Они полякам поставили эти ракеты, якобы для защиты от России, теперь забирают их, чтобы защитить себя», — объяснил Глазунов.

Ранее газета Wirtualna Polska написала, что Военно-морские силы Польши не помогут США в Персидском заливе, поскольку не располагают достаточным числом пригодных для этого боевых кораблей и не хотят «лезть вперед батьки в пекло».