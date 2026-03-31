Кадры военного парада по случаю Дня независимости Бангладеш стали вирусными в сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

На опубликованных кадрах видно, как военные Бангладеш демонстрируют зрителям новейшие образцы вооружений, размещенных в кузовах грузовых автомобилей. Среди них беспилотники собственной разработки, макеты морских судов, подводная лодка, торпеды и ракеты.

Пользователи сети отреагировали на шествие шутками. Многие назвали представленные новинки картонными и сравнили старания местных инженеров с детскими поделками.

«Радиус поражения — один дюйм!», — прокомментировал публикацию один из зрителей.

«Выглядит как низкобюджетный фильм категории «Б» эпохи 90-х», — ответил ему другой.

