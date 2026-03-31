Названы цели ударов российских войск на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по энергообъектам на Украине. Подробности об атаках журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, удары наносились по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атакам также подверглись места запуска и хранения БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по регионам России почти сотню беспилотных летательных аппаратов. В оборонном ведомстве отметили, что 41 БПЛА сбили над Брянской областью, 23 — над Курской, 20 — над территорией Белгородской области, и еще 14 уничтожили над Смоленской областью.