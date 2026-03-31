Стало известно о «серьезной проблеме» на фронте

Многокилометровая зона на фронте могла стать безлюдной. Как сообщает «Царьград», у противника выросло как количество дронов, так и их качество — глубина полетов меняется.

Командир отряда БАРС-13 Алексей Кабанов заявил об увеличении так называемой серой зоны. В ней нельзя передвигаться без оглядки — там активно работают беспилотники. По мнению Кабанова, конфликт сейчас идет в первую очередь в сфере технологий.

«Основной упор делается как на воздушные средства разведки и поражения, так и на наземные. К сожалению, мы в данный момент пока отстаем от противника», — заявил командир.

По словам Кабанова, России нужны «Мавики» — дроны высокого качества для разведки. Противник использует более новую версию известного беспилотника, тогда как российским военным приходится использовать прошлую и зачастую ремонтировать то, что удается найти. В ВСУ дроны поступают официально, а в российскую армию — через «серые» пути, часто с необходимостью дальнейшей доработки и приспособления.

Также Кабанов отметил, что у Киева в армии остаются достаточно мотивированные люди, свежие силы и резервы. Он отметил, что ВС РФ выводят из строя средства и пункты управления противника, однако затишье не держится долго — через некоторое время ВСУ восполняют потери.