«Гарантированное поражение»: раскрыты цели ВС РФ в Полтаве

Российские войска нанесли сегодня ночью удары по ремонтным и сборочным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Об этом рассказал в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, основной целью российских беспилотников стал Полтавский машиностроительный завод, задействованный в ремонте техники, поврежденной на фронте, в первую очередь на Запорожском направлении.

«Второй пораженный объект — цеха бывшей хлопкопрядильной фабрики. По имеющейся информации, они были переоборудованы под военные нужды: хранение бронетехники, размещение ремонтных мощностей, сборка беспилотников», — уточнил он.

При этом сам характер ударов говорит о том, что ВС России хотели нанести «гарантированное поражение», так как били несколько раз по одной зоне, отметил Сергей Лебедев.

По информации координатора подполья, на попавших под удар объектах были пожары, которые подтверждают, что «задеты либо запасы техники, либо комплектующие, либо ГСМ».

Напомним, что накануне власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации в границах пострадавших от ударов украинских дронов домов, учреждений и предприятий. При атаке беспилотников ВСУ на Таганрог погиб мужчина, еще семеро человек пострадали. Были повреждены 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов и десять автомобилей. Эксперты отмечали, что «удар возмездия» России в ответ на эту атаку не заставит себя долго ждать.