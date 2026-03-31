НАТО причастно к беспилотным атакам ВСУ на Ленинградскую область. Так считает сенатор, экс-вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Как сообщил он в своем канале МАХ, при подготовке к нанесению ударов дальнобойными дронами по Калининградской, Ленинградской областям, Карелии и Санкт-Петербургу планирование маршрутов пролёта беспилотных летательных аппаратов «осуществляется командованием ВСУ совместно с военным штабом НАТО в Монсе».

«Это связано с требованиями безопасности прохода дронов в воздушном пространстве Польши и прибалтийских стран, которые в обязательном порядке привлекаются к планированию нападений», - отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии объявляли сигнал воздушной тревоги во время полета украинских беспилотников.

По словам Рогозина, маршрут прокладывается в обход Белоруссии над безлюдными районами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с тем, чтоб в случае отказа двигателя или сбоев в системе управление беспилотником его падение не привело к жертвам и разрушениям на земле и, как следствие, негативным публичным эффектам.

Он отметил, что к ударным дронам, проходящим над союзниками Украины из числа стран НАТО, предъявляются дополнительные требования по качеству сборки.