Власти Польши захотели приобрести лазерные комплексы, способные сбивать беспилотники и артиллерийские снаряды на расстоянии до трёх километров.

Агентство вооружений Польши объявило о планах приобрести лазерное оружие, как передает РИА «Новости». Ведомство разместило уведомление о намерении «провести предварительные рыночные консультации по приобретению лазерной системы оружия (LSBSE)».

Из документа следует, что планируется закупить две системы: одна должна поражать цели на расстоянии до одного километра, другая – до трех километров. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 30 апреля.

По данным Агентства вооружений, LSBSE предназначена для нейтрализации беспилотников, а также ракетных и артиллерийских снарядов. Система должна интегрироваться с колесными, гусеничными, контейнерными, модульными и морскими платформами.

На этом фоне Россия в последние годы фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ и наращивание сил альянса в Европе. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики запугивают население мнимой «российской угрозой», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но, по его словам, разумные люди понимают, что подобные заявления являются фейком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предъявила новое условие для зарубежных поставщиков оружия, требуя инвестиций и передачи технологий в обмен на доступ к своему оборонному рынку.

По данным экспертов ЦАМТО, в прошлом году Польша заняла первое место в мире по импорту военной продукции с контрактами на сумму более 68 млрд долларов.