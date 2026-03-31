Названа возможная цель атак дронов ВСУ на Ленобласть

Украина, атакуя дронами Ленинградскую область, пытается лишить Россию ключевого источника доходов от продажи нефти. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, удары наносятся по Усть-Луге, где проходит основной экспортный поток энергоносителей.

«К цыганке не ходи, понятно, почему Вооруженные силы Украины совершают атаки на Ленинградскую область. Через Усть-Лугу идет львиная доля поставок наших углеводородов, а также из Приморска. Киев пытается лишить Москву прибыли от продажи нефти», — пояснил Дандыкин.

Он напомнил, что ранее на фоне роста цен на энергоносители США сняли санкции с российской нефти, однако Зеленскому может помогать Великобритания.

Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на крупнейший нефтеналивной порт Балтики

«Он с ухмылкой говорил, что Запад просил его не бить по российским терминалам, а с другой стороны Эстония, Латвия, Литва, Финляндия открывают воздушное пространство, откуда, вероятно, летят БПЛА. Все скоординировано», — констатировал военный эксперт.

По данным главы Ленинградской области Александра Дрозденко, сегодня ночью над регионом было сбито 38 украинских дронов, есть повреждения в порту Усть-Луга. Также пострадали три человека, в том числе двое детей.