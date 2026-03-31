После семидневной атаки ВСУ на Ленобласть мать двоих детей рассказала о пережитой ночи

После семидневной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленобласть мать двоих детей рассказала о пережитой ночи. По словам жительницы региона, в ее квартире взрывной волной выбило балконную дверь, передает РИА Новости.

По словам россиянки, старший сын-подросток был испуган, а младший в силу возраста не понял, что происходит. Семья пережидала атаку беспилотников дома, стараясь держаться подальше от окон.

«Мы были в доме, и взрывная волна выбила балконную дверь, а окна, слава богу, уцелели… Но мы старались держаться подальше от окон», — заключила собеседница агентства.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что к шести утра над Ленобластью уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов. Были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга.