Шведский самолет-разведчик стал прочесывать окрестности Санкт-Петербурга

Самолет-разведчик Швеции ведет мониторинг российской границы в направлении Санкт-Петербурга. Об этом говорят даные портала Flightradar24.

При этом самолет начал вести разведку сразу же после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Истребители советских танков брошены против иранских БПЛА

Украина семь дней подряд бьет по Ленобласти. Украинские военные неоднократно атаковали ключевые нефтеналивные порты России: Приморск и Усть-Луга. Из-за этого терминалы приостанавливали отгрузку сырой нефти и топлива, экспорт российской нефти снижался.