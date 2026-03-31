Стало известно, откуда ВСУ запускали дроны на Самарскую область

Атаковавшие Самарскую область беспилотники взлетели с территории Украины. Об этом заявил «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Сегодня ночью силами ПВО были сбиты 92 беспилотника над 12 регионами России, в том числе и над Самарской областью. О последствиях налета БПЛА власти региона не сообщали.

«Что касается Самарской области, то на этот регион дроны летят из Харьковской области», — заявил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

По словам эксперта, вероятнее всего для удара использовались беспилотники типа «Лютый».

Отметим, что в результате сегодняшней атаки в Ленинградской области пострадали три человека, в том числе двое детей. Пятнадцатилетний подросток оказался в тяжелом состоянии в больнице после налета дрона в Белгородской области.