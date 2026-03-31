Страна-союзник отказалась помочь военным США

Италия отказала Соединенным Штатам в посадке на Сицилии военных самолетов, направляющихся в ближневосточный регион, пишет Corriere della Sera.

© Московский Комсомолец

Никто не запрашивал разрешения и не консультировался с итальянским военным руководством, поделилась подробностями автор публикации.

По информации издания, де-факто, план был сообщен, когда самолеты уже находились в полете. Первоначальная проверка подтвердила, что это не обычные или логистические рейсы, поэтому они не подпадают под действие договора с Италией, говорится в статье.

Ранее Испания закрыла воздушное пространство для самолетов Соединенных Штатов, участвующих в военной операции против Исламской Республики Иран.

Сенатор Линдси Грэм* (внесен России в перечень террористов и экстремистов) призвал ввести ограничительные меры в отношении Испании из-за соответствующего решения.