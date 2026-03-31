Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили раненого сослуживца и скрылись в гражданском укрытии. Такое отношение было описано политиком в Telegram-канале.

Чеченский глава отметил, что бойцы батальона «Шрам» спецназа «Ахмат» в Донецкой народной республике зафиксировали группу пехоты. После передачи координат подразделение огневого воздействия нанесло точечный удар и ранило одного украинского солдата.

«Сослуживцы предпочли не утруждать себя эвакуацией раненого и, проявив завидную оперативность, укрылись в ближайшем гражданском строении», — пояснил Кадыров.

По его словам, раненый пытался спастись самостоятельно, однако был ликвидирован.

Ранее глава Чечни показал видеоролик, на котором украинские военные его благодарили. Как уточнил Кадыров, один из них родом из Полтавской области, другой — из Одессы. Оба попали в плен в городе Волчанске Харьковской области.