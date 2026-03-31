Долгожданная наступательная компания начнется в ближайшее время — уже 6 апреля «взорвется» неожиданный фронт. Как сообщает «Царьград», пока российские войска продолжают успешные контратаки, украинские источники вопят про «черный план Путина».

«Медийное» отбитие

Как сообщил военный обозреватель Михаил Дегтярев, ситуация в селе Приморском на юге Запорожской области прямо противоположная той, о которой сообщалось ранее. Заявлялось, что ВСУ якобы смогли отбить половину населенного пункта, однако на самом деле он все еще под контролем ВС РФ.

«Да, забегала в село двойка ВСУ, сумела проскочить в Приморское, прятались в домах, их обнаружили и (закидали — прим. ред.) сбросами. Все. Больше присутствия ВСУ в селе нет. Больше того, вот за эти два дня появились впервые кадры объективного контроля из соседнего Речного», — заявил он.

Ранее украинский офицер Владимир Антонюк подтверждал, что украинский ГУР использовал кадры передвижения пехоты ВСУ в Приморском для объявления о своем успехе, который оказался полностью медийным.

По оценке Дегтярева, в целом новости с направления положительные. Нельзя сказать, что ситуация легкая, однако Приморское и Степногорск за российскими военными.

Ореховское направление пока «мертво»

С южного фланга ореховское направление остается «мертвым», поскольку созданная там оборона ВСУ труднопроходима, а движение возможно только с большими потерями. Военные ведут позиционные бои и ожидают, когда группировка войск «Восток» сожмет вторую «клешню» с восточного фланга. Тогда противник окажется почти в полном окружении.

«По Новоданиловке и Новоандреевке то же самое. Села разрушены, укрыться в них, то есть чтобы зайти, где-то закрепиться, укрыться, просто негде, а в небе тьма-тьмущая "птиц". Поэтому любое движение — это сразу гарантировано поражение», — заявил Дегтярев.

Кроме того, обозреватель заявил об остановке продвижения к Орехову с востока. Причины две: погода и самоубийственные накаты врага. По прогнозам Дегтярева, такими темпами российские военные могут оказаться на подступах к Запорожью уже летом, или в худшем случае — к январю.

После падения Гришино на добропольском направлении фиксируется быстрое продвижение ВС РФ. Бойцы вошли в Новоалександровку и Васильевку.

На фронте начнется ад

Украинский пропагандист Юрий Бутусов заявил, что украинцам не стоит обольщаться отдельными успехами ВСУ в ходе зимней кампании. Он уверен, что уже в апреле ситуация начнет меняться, а через неделю ожидается самый настоящий ад на фронте.

«Ситуация для нас обнадеживающая, но хочу обратить внимание, что так же фронт замирал и в 25-м, и в 24-м годах. Связано это было не с тем, что Россия полностью потеряла силы и не хочет наступать, не может. А с тем, что именно зимой лучшие условия для боевой работы наших дронов», — заявил он.

По его словам, итогом грядущих боев может стать потеря всего Донбасса, выход российских военных к Запорожью и занятие еще большей территории Харьковской области. Стартует кампания, вероятно, когда посадки покроются зеленью и дадут российским военным маскировку для передвижения.

«С конца апреля Украину не ждет такая, как сейчас, относительная стабильность на фронте, относительно малое продвижение врага, наши успешные контратаки. Всё это начнёт меняться…», — считает Бутусов.

Уделяют внимание в украинской пропаганде и северной части фронта — Сумской и Харьковской областям. Именно с ними Киеву будет тяжелее всего распрощаться, в то время как с потерей Запорожья, Херсона и Донбасса там морально смирились, что видно даже по поведению на театре военных действий. Эту стратегию там назвали «черным планом Путина».

Согласно этому вбросу, переговоры «завершились», Зеленский «не выходит» из Донбасса, а в России якобы может начаться мобилизация. Однако последний слух опровергли уже на самом высоком уровне. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что речи о мобилизации не идет — с начала года в ряды ВС РФ вступили 80 тысяч добровольцев. 30 марта в Кремле снова подтвердили, что этой темы в повестке дня нет.