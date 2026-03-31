США случайно раскрыли место, откуда B-52 вылетают бомбить Иран

База американских бомбардировщиков B-52, участвующих в ударах по Ирану, была раскрыта благодаря снимку, опубликованному Пентагоном.

30 марта Центральное командование США разместило фотографию дозаправки бомбардировщика в воздухе после взлета. В кадр попал аэродром, с которого поднялся B-52.

Характерные силуэты авиабазы и населенного пункта по соседству сделали их опознание детской задачкой для осинтеров. Аэродром находится в Саудовской Аравии в 240 километрах к востоку от Эр-Рияда и менее чем в 400 км от иранского побережья, пишет "Военная хроника".

Изначально считалось, что армия США использует свои бомбардировщики на безопасном расстоянии от Ирана, а B-52 стреляют дальнобойными ракетами JASSM.

Однако эту предположение опровергли свежие снимки самолетов с подвешенными на пилонах гроздьями 910-килограммовых бомб Mk.84 с модулями спутникового наведения JDAM.

Замена вооружения свидетельствует либо о появившейся у ВВС США возможности работать в зонах, ранее закрытых из-за ПВО Ирана, либо о нехватке авиационных крылатых ракет.