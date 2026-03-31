ВСУ атаковали машину скорой помощи с бригадой медработников в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник, 31 марта, сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками автомобиль скорой помощи с бригадой медиков в прифронтовой Васильевке.

По его данным, никто не пострадал. Он также отметил, что удары противника наносятся и по территории местной больницы.

— На данный момент идет атака БПЛА противника на территорию Васильевской центральной больницы, атакован автомобиль скорой помощи с бригадой медработников. К счастью, фельдшер и водитель не пострадали. Пациенты перемещены в укрытие, — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

29 марта обломки БПЛА повредили жилой дом в деревне Систо-Палкино, расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области. Кроме того, в результате атаки БПЛА также произошло возгорание в порту Усть-Луга.

30 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Белянка Шебекинского городского округа подверглось серии атак со стороны ВСУ. В результате ударов пострадали две мирные жительницы.