ВС РФ усиливают свои позиции в боях за Константиновку

Российские подразделения усиливают свои позиции в центре и на западе Константиновки. Об этом рассказал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

По его словам, группы российских бойцов уже «просачиваются» и в восточную часть города.

«Наши штурмовики усиливают позиции в центральной и в западной части Константиновки. Со стороны Ильиновки идут ожесточенные бои», - пояснил он.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. По мнению экспертов, после взятия Константиновки для ВС РФ откроется «стратегический путь» на Славянск и Краматорск и сражение за эти города может начаться уже в апреле.