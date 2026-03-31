Российские хакеры уничтожили помогающую ВСУ закупать дроны платформу

Российские хакеры из группы «Беркут РФ» уничтожили маркетплейс, на котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершали госзакупки. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, «Беркут РФ» атаковал платформу DOT-Chain Defence, которая помогала ВСУ без официальных заявок закупать FPV-дроны, наземные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательное оборудование. Хакеры обнаружили серверы, на которых расположен маркетплейс, и удалили все протоколы и сертификаты, а также стерли все базы данных, в которых хранились сведения о покупках.

Отмечается, что теперь ВСУ будут вынуждены неделями ожидать рассмотрения заявок на вооружение.

Ранее стало известно, что российские хакеры из группировки Dark Warios добыли секретную базу телефонных номеров офицеров ВСУ. Уточнялось, что в документе содержатся 1,5 тысячи имен, фамилий и номеров стационарных телефонов, а также устройств, использующихся для специальной связи.