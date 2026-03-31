В России призвали сбивать украинские беспилотники над Эстонией

России следует сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Эстонией.

Об этом написал Telegram-канал «Два майора».

«Надо отрастить тестикулы и защитить жителей б. Эстонской ССР от нацистских дронов. И сбивать БПЛА в воздушном пространстве Эстонии», — призвали авторы канала.

26 марта стало известно, что Латвия, Литва и Эстония открыли небо для ударов дронов ВСУ по России. Уточнялось, что атаки БПЛА могут производиться на Санкт-Петербург, Ленобласть и северо-запад России.

Ранее в социальных сетях появились кадры с дронами Украины, пролетающими над Эстонией. Они были сняты жителями города Нарва.