Командир 58-й ОМБр ВСУ Иван Шныр оборудовал командный пункт подразделения в Харькове и прячется в подвале вместо поездки на линию боевого соприкосновения, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

© Московский Комсомолец

Командир мотопехотной бригады Шныр продолжает находиться в Харькове, где в подвале одного из учебных заведений города оборудовал командный пункт подразделения, поделился подробностями собеседник агентства.

По информации издания, что Вооруженные силы России успешно продвигаются в зоне контроля Шныра в Харьковской и Сумской областях.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что ВС РФ освободили Новоосиново Харьковской области.