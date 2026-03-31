Массированная атака ВСУ 31 марта: раненые дети и массовая отмена рейсов
Российские военные сегодня ночью сбили украинские беспилотники самолетного типа над 12 регионами страны. Какие были последствия атаки БПЛА, разбирался «Рамблер».
По информации Минобороны России отражение атаки украинских БПЛА велось с 23:00 мск 30 марта до 7:00 мск 31 марта.
«Перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона», — говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
Ленинградская область
Над Ленинградской областью к 6:00 утра было сбито 38 украинских дронов, пострадали три человека. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко.
По данным губернатора, в результате нападения есть повреждения в порту Усть-Луга.
«В поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящегося на капитальном ремонте. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети», — уточнил Александр Дрозденко.
По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает, после оказания помощи они были отпущены из больницы домой.
По всей Ленинградской области действовал режим беспилотной опасности, отмененный только 7:09 утра. В связи с украинской атакой в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на полеты, задержали 34 рейса более чем на два часа, еще 20 — отменили, пишет Ura.ru.
Белгородская область
Три человека, в том числе и мальчик 15 лет, пострадали в результате нападения дрона на машину в селе Грузское Белгородской области. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В Борисовской ЦРБ двоим мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. (…) Ребенок в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, плеч и головы. Он находится в отделении реанимации в Борисовской ЦРБ, медики провели ему операцию», — пояснил он.
Также, по словам Вячеслава Гладкова, беспилотниками был атакован пассажирский автобус в Шебекино, два человека получили ранения.
«У женщины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения туловища и ног, у мужчины — минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча и грудной клетки», — рассказал он.
Брянская область
В небе над Брянской областью поздно вечером и ночью были сбиты в общей сложности 43 украинских беспилотника. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
По его данным на 23:25 30 марта, были уничтожены 32 БПЛА, а к 7:59 утра сбиты еще 11.
«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — пояснил глава региона.
Накануне ночью над российскими регионами были уничтожены 102 украинских дрона самолетного типа. В результате атаки в Таганроге один человек погиб, еще восемь получили ранения, в Краснодаре пострадали три человека.