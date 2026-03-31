Несколько украинских дронов попали в воздушное пространство Эстонии

Украинские беспилотники, сбившиеся с курса, в ночь на вторник попали в воздушное пространство Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR.

Губернатор граничащей с балтийской страной Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал во вторник, что к 6 утра над регионом уничтожено 38 украинских БПЛА.

Со ссылкой на начальника отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда эстонская телерадиокомпания сообщила, что «несколько дронов попали на территорию Эстонии». Они, по словам военного, были обнаружены «как радиолокационными станциями, так и истребителями». Он «с большой вероятностью» предположил, что сегодня ночью «имели дело со сбившимися с курса украинскими дронами»

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности использования территорий трех балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны Евросоюза и НАТО для пролетов БПЛА.

Накануне стало известно о проникновении неизвестных дронов в воздушное пространство Финляндии. В воскресенье министр обороны Антти Хяккянен подтвердил, что несколько БПЛА пересекли границу и упали на юго-востоке страны. Один из них идентифицировали как украинский Ан-196 «Лютый», который использовался для атаки на объекты в Ленобласти.