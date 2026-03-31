Украина перестала использовать дроны "Скат" из-за "Купола Донбасса"

ВСУ практически перестали использовать высокоскоростные беспилотники "Скат". А причина - в "Куполе Донбасса".

"Купол Донбасса" способен отразить практически любой беспилотник подобного типа. Об этом ТАСС рассказал представитель системы ФСБ России на выставке сбитого и трофейного вооружения в ДНР. Он отметил, что у "Ската" турбореактивный двигатель, скорость - около 600 километров в час.

Украина его активно использовала при атаках на ДНР. Но система защита "Купол Донбасса" выстроена так, что применение данного типа беспилотников становится нецелесообразным. "Скат" создали на Западе. Комплектующие для беспилотника производят в Англии, Турции и ряде других стран НАТО.

"Купол Донбасса" - это система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы, действующая в ДНР. Представляет собой многочастотную систему радиоэлектронного подавления радиоканалов управления и спутниковой навигации противника, что позволяет эффективно воздействовать на приемные устройства БПЛА.