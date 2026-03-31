Сводка СВО за ночь 31 марта: удар «Панциря» и сорванная операция ВСУ

В Минобороны России сообщили о сорванной попытке ВСУ захватить опорный пункт и об успешных операциях ВС РФ в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 31 марта.

Удар «Панциря»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» уничтожил беспилотники ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

««Панцирь» способен поражать как низколетящие высокоскоростные цели, так и низколетящие малоскоростные цели, то есть беспилотники. Очень много у него преимуществ: мобильность, работа в движении, простота в использовании», – рассказал заместитель командира расчета «Панциря» Артем.

Удар «Гиацинта»

Российские самоходные орудия «Гиацинт-С» уничтожили пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Украинские пункты были обнаружены дронами-разведчиками в районе одного из поселений. ВСУ использовали объекты гражданской инфраструктуры и оборудованные позиции в соседнем лесу.

Получив координаты целей, военные нанесли по ним удары из «Гиацинта-С». В результате все пункты были разрушены.

Сорванная операция ВСУ

Разведчики ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить опорный пункт на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. Воздушная разведка выявила перемещения небольших групп украинских солдат.

Пытаясь обойти штурмовиков, солдаты ВСУ совершили ошибку, выйдя на открытую местность. Российские военные применили против них автоматический гранатомёт АГС-17 «Пламя». В Минобороны заявили, что ВСУ спешно отступили, оставив на поле раненых.

Удар «Молнии»

Ударные дроны «Молния» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Украинские объекты были обнаружены дронами-разведчиками: расчеты ВСУ оборудовали позиции для запуска дронов и координации полетов как в городской застройке, так и в прилегающих лесах.

В результате точных попаданий «Молний» пункты управления ВСУ, узлы связи и техническое оборудование были полностью уничтожены, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Харьковской области

Российская гаубица Д-30 уничтожила опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Цель была обнаружена воздушной разведкой. После получения координат артиллеристы нанесли по цели удар осколочно-фугасным боеприпасом.

ВС РФ в Мирополье

ВС РФ закрепились на окраине села Мирополье в Сумской области. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что за последние сутки российские войска продвинулись на двадцати участках в Сумском районе (в этом же районе находится Мирополье). Подчеркивается, что ВС РФ ведут ожесточенные бои в окрестностях села Малая Корчаковка. Также бои идут под Новодмитровкой в Краснопольском районе.

Российские войска за полчаса взяли опорный пункт ВСУ

Российский пулеметчик с позывным «Беркут» заявил, что ВС РФ за 30 минут выбили десятерых солдат ВСУ с опорного пункта в Запорожской области. Об этом военный рассказал РИА Новости.

Пулеметчик отметил, что ВС РФ заняли опорный пункт в селе Луговское. По его словам, трое украинских солдат были взяты в плен.