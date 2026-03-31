В Финляндии сделали заявление о готовности страны к войне

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что готовность Финляндии к войне — миф. Как сообщает РИА Новости, он сказал об этом, комментируя ситуацию с упавшими на финской территории украинскими дронами.

Ранее власти Финляндии заявили, что 29 марта два дрона упали на территории страны недалеко от Коуволы. Один из них идентифицировали как украинский Ан-196. Позднее полиция обезвредила один из БПЛА — к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.

«Весь день ушел на охоту»: украинские дроны испортили выходной главе МИД Финляндии

«Этим дронам позволили беспрепятственно влететь в воздушное пространство Финляндии, и этот инцидент показал, что миф о готовности Финляндии уже развенчан, поскольку этот инцидент произошел», — заявил Мема.

Он добавил, что финские военные не готовы к нападению дронов, если БПЛА способны без каких-либо препятствий летать на такой длинной траектории.