Российские подлодки планирует купить одна страна

Военно-морские силы Индонезии хотели бы в будущем приобрести российские подводные лодки, заявил агентству РИА Новости командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.

Глава индонезийских ВМС Индонезии посетил корабли Тихоокеанского флота ВМФ России, которые находятся в Джакарте в рамках делового визита. В частности, Мухаммад Али ознакомился с подлодкой "Петропавловск-Камчатский" в составе отряда кораблей.

Адмирал напомнил, что индонезийский флот «уже давно, еще с советских времен» использовал технику из СССР – «не только корабли, но и самолеты, а также подводные лодки».

«В будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику, - заявил Мухаммад Али. - В том числе и подводные лодки». Особенный интерес проявлен к модернизированным подводным лодкам проекта 636 "Варшавянка".

Сотрудничество ВМС Индонезии и ВМФ России, как подчеркнул Мухаммад Али, важно для региональной стабильности.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в столице Индонезии Джакарте. Планируется проведение совместного маневрирования и тренировки по связи.